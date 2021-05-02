Cтаном на ранок 2 травня в Україні виявлено 2 083 180 випадків коронавірусної інфекції. Протягом минулої доби виявлено 5094 нових випадки, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.
Читайте такожІнтервал між введенням першої та другої доз AstraZeneca становитиме 12 тижнів - МОЗ
Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його даними, госпіталізовано 3 199 людей, 5 784 хворих одужали. Зафіксовано 160 летальних випадків.
За добу здійснено 43 405 тестувань. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.
За весь час пандемії в Україні виявлено 44 596 летальних випадків, 1 676 265 осіб одужали.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Одесі займатимуться реабілітацією тих, хто перехворів ковідом
- Інтервал між введенням першої та другої доз AstraZeneca становитиме 12 тижнів - МОЗ
- Індійська влада ігнорувала попередження про небезпечну мутацію коронавірусу - ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram