Cтаном на ранок 2 травня в Україні виявлено 2 083 180 випадків коронавірусної інфекції. Протягом минулої доби виявлено 5094 нових випадки, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.

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Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його даними, госпіталізовано 3 199 людей, 5 784 хворих одужали. Зафіксовано 160 летальних випадків.

За добу здійснено 43 405 тестувань. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

За весь час пандемії в Україні виявлено 44 596 летальних випадків, 1 676 265 осіб одужали.

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Автор: Дмитро Захаров