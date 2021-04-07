Степанов наголосив, що потрібно переконати 70% дорослого населення України зробити щеплення і тоді вдасться повністю подолати коронавірус.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає можливим повне подолання COVID-19 в Україні до кінця 2021 року.

Про це міністр заявив на засіданні уряду 7 квітня, пише Українська правда.

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"Нам потрібно переконати 70% дорослого населення України прийти до пунктів щеплення і зробити його. Ми повинні зрозуміти, що в нас буде декілька вакцин одночасно, і окрім заходів до вакцинації потрібно утримуватись від маніпуляції щодо того, який продукт краще…Я впевнений, що нам вдасться це зробити, вдасться переконати, і вдасться повністю подолати коронавірусну хворобу в нашій країні до кінця 2021 року", - наголосив Степанов.

Степанов зазначив, що МОЗ розробило національний план вакцинації, його передадуть на погодження іншим міністерствам та винесуть на найближче засідання уряду.

Нагадаємо, раніше Степанов зазначав, що Міністерство охорони здоров'я хоче пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу і сподівається забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. На його думку, це дозволить досягти колективного імунітету.

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Автор: Вікторія Гордієнко