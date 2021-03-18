В уряді країни масову імунізацію назвали "операцією "Свобода".

Гібралтар першим у світі завершив кампанію з вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив британський міністр охорони здоров’я Мет Генкок, цитує The Guardian.

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«Гібралтар став першою країною у світі, яка вакцинувала своє доросле населення», – зазначив міністр.

Країна вакцинувала усіх мешканців віком від 16 років. Лише 3,5% громадян відмовилися від щеплення. А втім, місцева влада допускає повторну вакцинацію населення у зв’язку з виникненням нових штамів хвороби.

В уряді масову імунізацію людей назвали «операцією «Свобода».

Гібралтар отримав п’ять партій доз вакцини Pfizer-BioNTech від Британії, розрахованих на понад 40 тисяч людей.

Наразі в країні зареєстровано 26 активних хворих на COVID-19, при цьому 4146 громадян одужали. З початку пандемії в країні коронавірусом інфікувалися 4269 людей.

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Автор: Яна Ставська