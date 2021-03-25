Міністр охорони здоров'я уточнив, що Київ очікує на 215 тисяч доз препарату.

Сьогодні в Україну прибуде перша партія вакцин CoronaVac від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-конференції на тему "Перша трансплантація нирки в найбільшій дитячій лікарні України НДСЛ "Охматдит".

"Очікуємо на 215 тис. доз. Вакцина буде використовуватися безкоштовно. Це перша партія з нашого загального контракту на 1 млн 913 тис. доз. Зараз ми намагаємося збільшити кількість вакцин, які будемо закуповувати, в тому числі виробництва компанії Sinovac", - зазначив очільник МОЗ.

Китайська вакцина для України

30 грудня 2020 року українське підприємство "Лекхім" підписало контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.

9 березня Міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення про державну реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні.

Посольство України в Китаї сьогодні повідомило, що в Україну відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 з Китаю.

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Автор: Леся Лещенко