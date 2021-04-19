В курортному місті Моршин на Львівщині розпочалась масова вакцинація населення від коронавірусу, або досягти колективного імунітету. Це перше місто в Україні, де застосовують таку практику.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Так, біля одного з пунктів вакцинації утворилась черга. У міста є дві гарячі лінії, де можна записатись на щеплення. Крім того, це можна зробити у сімейного лікаря.
Зазначається, що на понад 4 тисячі населення в містечку діє 3 пункти вакцинації. Загалом для Моршина виділили майже дві з половиною тисячі доз вакцини, щеплення проводять лише дорослим.
Лікарка Наталія Галамай повідомила журналістам, що для щеплення застосовують китайську вакцину Coronavac.
Зазначається, що Моршин – перше місто в Україні, де пішли на такий експеримент. Це пов'язано з нестачею туристів через пандемію, адже місто жило коштом свого бальнеологічного курорту. До пандемії Моршин приймав до 30 тисяч туристів на рік, а зараз їх одиниці.
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