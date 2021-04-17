Щеплення вакциною CoronaVac зробили правоохоронцям, які несуть службу в аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни», а також поліцейським, які працюють на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Перші 200 правоохоронців отримали щеплення проти COVID-19.

Як повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, сьогодні перші 200 правоохоронців, які несуть службу в аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни», а також поліцейські, які працюють на Центральному залізничному вокзалі Києва, і патрульні у Борисполі, отримали щеплення від коронавірусу китайським препаратом CoronaVac.

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Як зазначили в управлінні комунікації, поліцейські під час несення служби постійно працюють безпосередньо з людьми, тож входять до категорії тих, кого вакцинують одними із перших. Адже, як стверджують лікарі, це необхідно для того, аби сформувати колективний імунітет і зупинити поширення коронавірусної хвороби.

Разом із поліцейськими процес вакцинування розпочали прикордонники та нацгвардійці.

Перед вакцинацією всі правоохоронці підписали згоду на щеплення та пройшли медогляди.

Серед тих, хто вакцинувався, - заступник голови Нацполіції – начальник поліції Києва Андрій Крищенко, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, начальник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков та його перший заступник Олексій Білошицький.

Вакцинація відбувалася у спеціально підготовлених приміщеннях на території одного з терміналів аеропорту «Бориспіль» та відомчого медичного закладу Національної гвардії України.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що сьогодні, 17 квітня, почали вакцинувати співробітників органів системи МВС: працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій, сервісних центрів, прикордонників, поліцейських, нацгвардійців.

Пізніше медики робитимуть щеплення членам родин співробітників органів системи МВС. Загалом з родинами планується охопити близько 800 тисяч осіб.

Вакцинація працівників органів системи МВС здійснюється препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Автор: Вікторія Токарєва