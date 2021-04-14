Раніше з Вашингтоном була узгоджена доставка 220 мільйонів доз.

Компанія Pfizer може розширити постачання своєї вакцини від коронавірусу до США до кінця травня.

Про це у Twitter повідомив виконавчий директор компанії Альберт Бурла.

Раніше з Вашингтоном була узгоджена доставка 220 мільйонів доз. Тепер же Pfizer може доставити повну партію з 300 мільйонів доз.

«Компанія Pfizer збільшила виробництво вакцини від COVID-19 і може доставити до США на 10% більше доз до кінця травня, ніж було обговорено раніше (всього 220 мільйонів), і поставити повні 300 мільйонів доз, узгоджені наприкінці липня, на два тижні раніше», написав він.

Вакцинація у США

У Сполучених Штатах для вакцинації проти COVID-19 використовують вакцини Moderna, BioNTech/Pfizer та Johnson & Johnson. Препарат BioNTech/Pfizer дозволений для вакцинації людей старше 16 років, інші можуть бути використані лише для людей старше 18 років.

Близько 66 млн осіб у США вже повністю зробили щеплення проти коронавірусу. Близько 112 млн людей - отримали першу дозу тих вакцин, які вимагають введення двох доз препарату.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендували до застосування однодозову вакцину проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson.

Вакцина Johnson & Johnson є першою включеної до списку ВООЗ вакциною з однодозовим режимом введення.

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Автор: Яна Ставська