В Україні перші щеплення вакциною від коронавірусу препаратом Pfizer розпочнуться з 18 квітня.
Про це повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко.
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Вранці, 16 квітня, в Україну прибули перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer. О 10:14 літак з вантажем вакцин приземлився в міжнародному аеропорту "Київ".
Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією озорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.
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