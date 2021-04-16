Дослідники досі не знають, як довго триває захист від вірусу після повної вакцинації.

Гендиректор компанії-виробника вакцини від коронавірусу Pfizer Альберт Бурла спрогнозував майбутнє препарату.

Про це пише CNBC.

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Він зазначив, що, можливо, людям доведеться робити щеплення від вірусу щорічно у три етапи.

«Імовірний сценарій полягає в тому, що вочевидь виникне потреба у третій дозі десь між шостим і дванадцятим місяцями, а потім буде проводитися щорічна ревакцинація», – зазначив Бурла.

Гендиректор Pfizer наголосив, що зараз головне – вакцинувати громадян з груп ризику.

Дослідники досі не знають, як довго триває захист від вірусу після повної вакцинації. Крім того, науковці допускають виникнення необхідності у покращення діючих препаратів через появу у світі нових штамів коронавірусу.

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Автор: Яна Ставська