Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно, попередили у МОЗ.

Україна отримає першу партію доз американської вакцини від коронавірусу Pfizer вже у квітні.

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Це в коментарі телеканалу Дом підтвердив завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заіка.

Він наголосив, що вакцина від коронавірусу прибуватиме партіями.

"У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну", — сказав Заіка.

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer: що про неї відомо

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer стала в грудні 2020 року першою, яка дістала дозвіл на використання в ЄС. Загалом Єврокомісія від імені країн-членів замовила в різних постачальників понад два мільярди доз, зокрема 500 млн доз вакцини BioNTech/Pfizer (їх має бути виготовлено до кінця 2021 року). Утім, через проблеми виробників кампанія масової вакцинації в Євросоюзі досі просувається повільно.

14 лютого ізраїльська медична страхова компанія Clalit оприлюднила результати дослідження щодо ефективності застосування вакцини, розробленої німецькою компанією BioNTech та її американським партнером компанією Pfizer. Згідно з її даними, ефективність цього препарату оцінюється в 94 відсотки.

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Автор: Яна Ставська