За словами керівника Офісу президента, процес вакцинації в Україні є контрольованим.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує на прибуття партії вакцини Pfizer/BionTech від коронавірусу найближчими тижнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" 9 березня ввечері.

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«З лютого місяця розпочалася вакцинація, поки що вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer найближчими тижнями. Безумовно, у нас, як і в усіх країнах, черговість - почали ми вакцинувати наших лікарів, військових», - зазначив Єрмак.

Він також заявив, що «сьогодні ми вважаємо, що йде контрольована вакцинація».

Вакцинація в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Костянтин Гончаров