За словами депутата Василевської-Смаглюк, проект контракту вже відправлено до МОЗ.

Україна отримає 10 мільйонів доз американської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer.

Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі УНІАН.

Читайте такожCOVID-вакцину Pfizer тепер можна зберігати у звичайній морозильній камері

"За результатами домовленостей команди дипломатів та Офісу президента, 10 мільйонів доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну. Проект контракту вже направлений в МОЗ", - заявила депутат.

Вона зазначила, що вакцину буде відправлено із США.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торговельна назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тарас Сидоржевський