Україна отримає вакцину Pfizer / фото REUTERS
Україна отримає 10 мільйонів доз американської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer.
Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі УНІАН.
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"За результатами домовленостей команди дипломатів та Офісу президента, 10 мільйонів доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну. Проект контракту вже направлений в МОЗ", - заявила депутат.
Вона зазначила, що вакцину буде відправлено із США.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торговельна назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
- 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".
- 24 лютого в Україні розпочалась вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.
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