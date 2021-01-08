Служба безпеки розслідує ввезення в Україну та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19.
Читайте такожЗеленський доручив СБУ перевірити можливу контрабанду вакцини від коронавірусу
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на прес-центр СБУ.
«Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer», - повідомили у спецслужбі.
За даним фактом 6 січня розпочато кримінальне провадження (ч.3 ст. 321 КК України).
В рамках розслідування перевіряються обставини вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами.
Підпільна вакцинація в Україні
- Як повідомлялося, нещодавно декілька українських ЗМІ написали про таємну вакцинацію народних депутатів та високопосадовців вакциною, яку нібито контрабандою доставили з Ізраїлю.
- 6 січня президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручили правоохоронним органам перевірити інформацію щодо можливої підпільної вакцинації від COVID-19.
- У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю, своєю чергою, виключили можливість контрабанди вакцини від коронавірусу до України.
- 6 січня глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що поставка в нашу країну першої партії з 8 млн доз вакцини від коронавірусу у рамках глобальної ініціативи COVAX очікується наприкінці першого - початку другого кварталу 2021 року.
- Водночас перші 700 тисяч доз (з 1,9 млн) вакцини від COVID-19 китайської компанії Sinovac Україна може отримати у лютому цього року.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram