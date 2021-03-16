В іспанському місті Лінарес поліцейські розігнали підпільну вечірку, в якій взяли участь 733 людини.
Читайте також"Повинні посидіти вдома": Ляшко про охочих вакцинуватися від коронавірусу для подорожейПро це пише RTVE.
Вечірка проходила в готельному комплексі, який, відповідно до епідеміологічних вимог, повинен був бути закритий.
Прибулі поліцейські виявили, що там проходить вечірка.
Відвідувачі були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції. Частина з них покинули заклад, коли побачили правоохоронців.
«Ми не очікували такої кількості людей. Фактично, коли агенти вирішили увійти в кімнату, вони повинні були запросити підкріплення», - розповів прес-секретар місцевої поліції Дієго Мойя.
Тепер власнику готельного комплексу загрожує штраф, розмір якого визначить Міністерство охорони здоров'я.
Desalojada una fiesta con 733 personas en Jaen.— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 15, 2021
Sin mascarillas
Consumiendo en barra
Sin distancia de seguridad
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