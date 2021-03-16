Вечірка проходила в готельному комплексі, який не мав на це дозволу.

В іспанському місті Лінарес поліцейські розігнали підпільну вечірку, в якій взяли участь 733 людини.

Читайте також"Повинні посидіти вдома": Ляшко про охочих вакцинуватися від коронавірусу для подорожейПро це пише RTVE.

Вечірка проходила в готельному комплексі, який, відповідно до епідеміологічних вимог, повинен був бути закритий.

Прибулі поліцейські виявили, що там проходить вечірка.

Відвідувачі були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції. Частина з них покинули заклад, коли побачили правоохоронців.

«Ми не очікували такої кількості людей. Фактично, коли агенти вирішили увійти в кімнату, вони повинні були запросити підкріплення», - розповів прес-секретар місцевої поліції Дієго Мойя.

Тепер власнику готельного комплексу загрожує штраф, розмір якого визначить Міністерство охорони здоров'я.

Desalojada una fiesta con 733 personas en Jaen.



Sin mascarillas

Consumiendo en barra

Sin distancia de seguridad



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Автор: Людмила Жерновська