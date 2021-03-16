Відвідувачі не дотримувалися соціальної дистанції / Ілюстрація УНІАН

В іспанському місті Лінарес поліцейські розігнали підпільну вечірку, в якій взяли участь 733 людини.

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Вечірка проходила в готельному комплексі, який, відповідно до епідеміологічних вимог, повинен був бути закритий.

Прибулі поліцейські виявили, що там проходить вечірка.

Відвідувачі були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції. Частина з них покинули заклад, коли побачили правоохоронців. 

«Ми не очікували такої кількості людей. Фактично, коли агенти вирішили увійти в кімнату, вони повинні були запросити підкріплення», - розповів прес-секретар місцевої поліції Дієго Мойя.

Тепер власнику готельного комплексу загрожує штраф, розмір якого визначить Міністерство охорони здоров'я.

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Автор: Людмила Жерновська