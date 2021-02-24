Південна Корея досягне колективного імунітету до COVID-19 вже до цієї осені, попри те, що вакцинація в країні стартує відносно пізно.
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Таку заяву в інтерв'ю BBC зробив прем'єр-міністр країни Чон Се Гюн.
Зазначається, що Південна Корея була однією з перших країн, по якій вдарив коронавірус. Її модель реакції на епідемію - з масовим тестуванням і активним відстеженням контактів заражених, стала прикладом для багатьох країн.
Проте запуск вакцинації в країні відбувається повільно. Щеплення медперсоналу в клініках і будинках для літніх людей почнуть робити тільки цього тижня. Перед урядом стоїть завдання зробити 800 тисяч щеплень протягом наступного місяця, використовуючи вакцини AstraZeneca і Pfizer-BioNTech.
У спілкуванні з журналістами прем'єр Південної Кореї виступив на захист пізнього старту вакцинації, адже це дозволило подивитися, як вакцина показує себе в інших країнах. За його словами, корейці - "майстри швидкості", тобто зможуть швидко надолужити згаяне.
«Досягти цього буде не просто, але ми націлені завершити перший етап вакцинації на 70% нашого населення до кінця третього кварталу року, у вересні. Я вірю, що це можливо», - пояснив Чон Се Гюн.
Уряд Республіки законтрактував більш ніж достатньо вакцини для населення, але більша частина поставок, імовірно, добереться до Південної Кореї не раніше липня. Таким чином у медпрацівників буде всього кілька місяців на реалізацію цього амбітного плану.
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