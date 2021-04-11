Південноафриканський штам коронавірусу може бути більш стійким до дії вакцини Pfizer-BioNTech.
Як повідомляє The Times of Israel, до такого висновку прийшли ізраїльські вчені.
Команда дослідників з Університету Тель-Авіва та медичної організації Клаліт секвенувала зразки 150 ізраїльтян, які мали позитивний результат на COVID-19, попри вакцинацію препаратом Pfizer.
Зазначається, що у хворих переважав Південноафриканський штам. Його поширеність серед щеплених людей була у вісім разів вище, ніж серед тих, хто ще не пройшов імунізацію. Хоча кількість випадків захворювання серед щеплених людей відносно невелика, дослідження показало, що південноафриканський штам набагато краще справляється з «проривом» імунної системи щеплених людей.
Вчені прийшли до висновку, що південноафриканський штам справляється з обходом вакцини Pfizer краще, ніж вихідний варіант і британський штам. Однак розмір вибірки дослідження занадто малий, щоб оцінити масштаб загрози.
Ізраїль став одним зі світових лідерів за темпами вакцинації населення від COVID. У країні використовувалася насамперед вакцина від Pfizer.
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