Для оцінки ризиків необхідні додаткові дослідження.

Південноафриканський штам коронавірусу може бути більш стійким до дії вакцини Pfizer-BioNTech.

Як повідомляє The Times of Israel, до такого висновку прийшли ізраїльські вчені.

Команда дослідників з Університету Тель-Авіва та медичної організації Клаліт секвенувала зразки 150 ізраїльтян, які мали позитивний результат на COVID-19, попри вакцинацію препаратом Pfizer.

Зазначається, що у хворих переважав Південноафриканський штам. Його поширеність серед щеплених людей була у вісім разів вище, ніж серед тих, хто ще не пройшов імунізацію. Хоча кількість випадків захворювання серед щеплених людей відносно невелика, дослідження показало, що південноафриканський штам набагато краще справляється з «проривом» імунної системи щеплених людей.

Вчені прийшли до висновку, що південноафриканський штам справляється з обходом вакцини Pfizer краще, ніж вихідний варіант і британський штам. Однак розмір вибірки дослідження занадто малий, щоб оцінити масштаб загрози.

Ізраїль став одним зі світових лідерів за темпами вакцинації населення від COVID. У країні використовувалася насамперед вакцина від Pfizer.

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Автор: Дмитро Захаров