Планом вакцинації не передбачалося виділення таких працівників у якийсь окремий етап вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключає внесення змін до плану вакцинації, пов'язаних з працівниками підприємств критичної інфраструктури.

Читайте такожСтепанов знайшов "крайніх" у низьких темпах вакцинації в УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Народний депутат від групи "Довіра" Андрій Іванчук звернувся до Степанова з питанням щодо вакцинації працівників підприємств критичної інфраструктури.

"Урядом до сьогоднішнього дня не розроблений перелік підприємств критичної інфраструктури, підприємств з техногенним впливом і з техногенною небезпекою, які працюють в цілодобовому режимі роботи, а також підприємств, які забезпечують сьогодні країну медичним киснем, засобами захисту і всім іншим, необхідним для боротьби з пандемією", - сказав він.

Депутат закликав уряд розробити перелік критично важливих підприємств критичної інфраструктури з перебійним циклом роботи.

"Якщо у нас не буде кисню, якщо у нас не буде електроенергії, то нам не буде чим боротися під час локдауну з пандемією", - наголосив Іванчук.

На це Степанов зазначив, що планом вакцинації не передбачалося виділення таких працівників у якийсь окремий етап вакцинації.

"У нашому плані вакцинації ми виділення в окремий етап... цих працівників не передбачали. Але я вважаю, що є слушність у вашій пропозиції. І впевнений, що визначаться мої колеги щодо підприємств, які є надважливі для функціонування нашої держави, важливі для безпеки нашої держави. І ми відповідне приймемо рішення щодо змін до плану вакцинації", - сказав Степанов.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

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Автор: Тетяна Поляковська