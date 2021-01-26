Препарат "Плітидепсин", який раніше випробовувався для боротьби з раком, опинився у 27,5 разів більш ефективним проти коронавірусу, ніж препарат "Ремдесивір". Дослідження науковцями проводилися в США, Великобританії та Іспанії.
Відповідне дослідження науковці опублікували в журналі Science, пише РБК-Україна.
Як повідомляється, в минулому році вчені почали проводити дослідження противірусної дії "Плітидепсину" поряд з іншими експериментальними препаратами. Вони прийшли до висновку, що він дійсно може мати лікарське значення в лікуванні COVID-19.
Вчені пояснюють, що на відміну від інших препаратів "Плітидепсин" не впливає на білки самого вірусу, а на білки клітин, які вірус використовує для реплікації.
"Плітидепсин" виготовляється з морських тварин асцидій. У 2004 році цей препарат був зареєстрований Європейським агентством лікарських засобів, як такий, що допомагає при лікуванні раку. В Австралії цей препарат використовують для лікування пацієнтів з деякими видами мієломи.
Лікування коронавірусу: що відомо
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала не використовувати препарат "Ремдесивір" для пацієнтів з COVID-19 незалежно від тяжкості захворювання.
- В Україні завершили випробування препарату для лікування COVID-19 і включили його до протоколу лікування
- У Європі лікарі висловили сумнів щодо ефективності препарату, яким в Україні вже лікують хворих коронавірусом
- ВООЗ виступила проти використання Ремдесивіру в лікуванні коронавірусу
- В Україну сьогодні прибуде друга партія препарату "Ремдесівір" для лікування хворих COVID - 19-МОЗ
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