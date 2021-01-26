Науковці пояснюють, що на відміну від інших препаратів "Плітидепсин" впливає не на білки самого вірусу, а на білки клітин, які вірус використовує для реплікації.

Препарат "Плітидепсин", який раніше випробовувався для боротьби з раком, опинився у 27,5 разів більш ефективним проти коронавірусу, ніж препарат "Ремдесивір". Дослідження науковцями проводилися в США, Великобританії та Іспанії.

Відповідне дослідження науковці опублікували в журналі Science, пише РБК-Україна.

Як повідомляється, в минулому році вчені почали проводити дослідження противірусної дії "Плітидепсину" поряд з іншими експериментальними препаратами. Вони прийшли до висновку, що він дійсно може мати лікарське значення в лікуванні COVID-19.

Вчені пояснюють, що на відміну від інших препаратів "Плітидепсин" не впливає на білки самого вірусу, а на білки клітин, які вірус використовує для реплікації.

"Плітидепсин" виготовляється з морських тварин асцидій. У 2004 році цей препарат був зареєстрований Європейським агентством лікарських засобів, як такий, що допомагає при лікуванні раку. В Австралії цей препарат використовують для лікування пацієнтів з деякими видами мієломи.

Лікування коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН