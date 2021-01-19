Пацієнти скаржилися на підвищену температуру тіла, нудоту і головний біль.

В Індії побічні ефекти від вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 виявили у 580 осіб.

Про це повідомляє India Today.

Пацієнти скаржилися на підвищену температуру тіла, нудоту і головний біль. Семеро людей були госпіталізовані з важкими ускладненнями.

Також зафіксовано дві смерті після щеплення. Так, співробітник лікарні в індійському місті Морадабад помер на наступний день після ін'єкції. Місцева влада вважає, що введений препарат не був причиною його смерті. А родичі загиблого розповіли, що він почувався погано ще до щеплення.

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Другий смертельний випадок був зафіксований в місті Белларі, штат Карнатака. Згідно з даними місцевої влади, причиною смерті став інфаркт.

В Індії для щеплень використовують дві вакцини - Covishield від англо-шведської компанії AstraZeneca і Covaxin від індійської Bharat Biotech. Обидва препарати виробляються в Індії.

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Автор: УНІАН