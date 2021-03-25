Це переважно головний біль, тимчасове підвищення температури тіла, втома.

Станом на сьогодні в Україні зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій після введення вакцини від CОVID-19.

Читайте такожВ Індії виявили коронавірус з подвійною мутацієюЯк передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко заявив під час брифінгу.

"На даний момент налагоджено ефективну систему моніторингу, і дані щодо фармаконагляду, а саме щодо поствакцинальних випадків та побічних реакцій на вакцинування оновлюються кожні 24 години. На сьогодні зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцин. Мова передусім іде про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому", - сказав він.

Водночас, за словами Іващенка, в Україні зафіксовано три випадки, коли особам, яким було зроблено щеплення, був необхідний тимчасовий нагляд лікарів чи надання медичної допомоги.

Вакцинація в Україні: деталі

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 155 тис. 587 людей, з них отримали 1 дозу – 18 тис. 561 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

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Автор: Леся Лещенко