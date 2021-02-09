Те, що коронавірус передався від кажана людині, вони вважають малоймовірним. Водночас фахівці допускають, що поширення вірусу було викликано іншими тваринами.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають малоймовірною версію того, що коронавірус SARS-COV-2 передався від кажана людині.

Про це у вівторок на спеціальному брифінгу за підсумками роботи місії ВООЗ в Ухані заявив глава цієї групи, експерт з зоонозних інфекцій (що передаються людині від тварин) і продовольчої безпеки Пітер Бен ЕмБарек.

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"Відповідні дані свідчать про те, що вірус може походити від природного господаря-переносника. Але Ухань не є місцем, де кажани збираються у великих кількостях, тому на самому початку спалах в Ухані навряд чи стався в результаті передачі вірусу людям від кажанів, але, можливо, поширення було викликано іншими тваринами", - зазначив Пітер Бен ЕмБарек.

Експерти ВООЗ заявили, що тварина, що стала джерелом коронавірусу нового типу, ще не встановлена. Спалахи коронавірусу, крім ринку "Хуанань" в Ухані в грудні 2019 року, були і на інших ринках.

Делегація ВООЗ у Китаї: що відомо

Експерти ВООЗ приїхали в Ухань наприкінці січня. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Після цього, 28 січня, експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.

Влада Китаю надала експертам ВООЗ повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавірусу.

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Автор: Денис Прядко