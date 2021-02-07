Вони, зокрема, стосуються ринку морепродуктів Хуанань у поширенні коронавірусної інфекції.

Експерти з Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка розслідує походження коронавірусу, виявили "важливі докази" у китайському Ухані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Bloomberg.

Читайте такожНауковці з'ясували причину небезпечних мутацій коронавірусуЯк зазначається, член групи, зоолог з Нью-Йорка Пітер Дашак розповів, що вчені відвідали Уханьський інститут вірусології, ринок морепродуктів Хуанань та один із найбільших у місті ринків Байшачжоу, де продають свіжі м'ясо, рибу і морепродукти.

Під час обстеження ринку Хуанань, за його словами, були виявлені "важливі докази". Цей ринок закрили відразу після виявлення випадків зараження, проте все ж залишилися певні докази того, що відбувалося.

"Тепер ми знаємо те, чого не знали тоді - до появи сильно хворих були інші, у яких хвороба протікала безсимптомно або їх було важко відрізнити від тих, у кого були просто застуда або кашель. Не дивно, що були й інші випадки, крім тих, які потрапили в лікарню", - сказав він.

Нині вчені намагаються встановити, скільки було таких інших хворих і коли це почалося. Простежити ж шлях вірусу буде складно й на це знадобиться "дуже багато часу". Дашак додав, що поки не хоче "вдаватися в подробиці того, що це буде або в який бік це вказує".

Делегація ВООЗ у Китаї: що відомо

Експерти ВООЗ приїхали в Ухань наприкінці січня. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Після цього, 28 січня, експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.

Влада Китаю надала експертам ВООЗ повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавірусу.

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Автор: Аліна Вишневська