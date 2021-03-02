Обмеження пов'язані з епідемією COVID-19.

«Укрзалізниця» з 7 березня призупиняє висадку і посадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях, а також продаж квитків у цих областях, оскільки вони потрапляють у «червону» зону епіднебезпеки за коронавірусом.

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Як повідомили агентству УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», такі заходи вжито у зв'язку з відповідним рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо «червоних» карантинних зон. Продаж квитків у цих областях буде припинено з 7 по 12 березня з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину.

Також буде обмежено висадку і посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

До 6 березня включно всі пасажири, які мають квитки, можуть безперешкодно дістатися місця призначення залізницею. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси починаються о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень.

При цьому пасажири з квитками до Чернівців, Житомира та інших населених пунктів у цих областях зможуть здійснити висадку і посадку на інших станціях за маршрутом прямування поїзда, якщо ці станції знаходяться за межами «червоної» зони.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня «червоний» рівень епідемічної небезпеки запроваджується у Чернівецькій області, а з 3 березня - у Житомирській.

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Автор: Ганна Нагорна