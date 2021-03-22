Вакцина CoviShield викликає довіру лише у 3% громадян.

Половина українців, не задумуючись, відмовляться від вакцинації проти COVID-19, якщо у них з’явиться така можливість.

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Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння «Нью Імідж Маркетинг Груп».

Згідно з результатами опитування, кількість категорично негативно налаштованих до вакцинації зросла з 44% (в минулому місяці) до 51%.

Кожен п’ятий громадянин, як і місяць тому, воліє відкласти питання вакцинації на потім.

Частка тих, хто готовий зробити щеплення, але з обмовками, знизилася, порівняно з даними попереднього опитування: 15% респондентів вказали, що будуть дивитися на країну походження вакцини (минулого місяця таких було 18%), і 6% обов’язковою умовою назвали безкоштовність щеплення (було 9%).

Безумовно вакцинуватися готові лише 10% опитаних.

Також соцдослідження показало, молодь менш серйозно ставитися до небезпеки коронавірусу. Зокрема, 56% респондентів до 24 років не збираються вакцинуватися, тоді як серед людей старше 55 років таких 44%.

Разом з тим близько половини (44%) громадян не можуть відповісти, яка з вакцин викликає у них довіру. Порівняно частіше згадується американо-німецька Pfizer - 16% (18% минулого місяця). На другому місці - американська Moderna – 11% та з невеликою різницею російський «Спутнік V» – 9% (12% минулого місяця).

Єдина наявна на сьогодні в Україні вакцина – індійського виробництва CoviShield – викликає довіру лише у 3% громадян.

Крім того, опитування продемонструвало, що жителі України по-різному ставляться до вакцин різних виробників. Так, на Заході по 19% респондентів довіряють вакцинам від Pfizer та Moderna. На Півдні та Сході по 20% опитаних довіряють російськвц «Спутнік V».

На запитання, що є коронавірус, 47% респондентів зазначили, що він є небезчинною хворобою (минулого місяця так вважав 41% опитаних). Також зменшилася кількість тих, хто вважає COVID-19 хоч і небезпечною хворобою, але небезпеку якої перебільшено, - 34% (раніше 37%).

Ще 12% (раніше 15%) українців вважають, що це звичайна хвороба, як грип та ГРВІ і її не треба виділяти серед інших. При цьому 4% (раніше 3%)не вірять в існування коронавірусу.

Опитування проводилось з 3 по 13 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність – 2,4 тис. респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

19 березня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації від COVID-19,

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Автор: Надя Пришляк