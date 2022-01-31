Понад 120 тонн усього необхідного для боротьби з COVID-19 прямує до України.

В Україну прямує 29 вантажівок гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, яку уряд Польщі передав на запит української сторони.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, від пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин" вантаж супроводжують рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Колона з 29 вантажівок, які прямують до Києва, доправляє медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну, а також 2 млн масок для захисту від COVID-19.

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Очікується, що до Києва вантаж прибуде 1 лютого.

"Польська сторона у листі до ДСНС висловила сподівання, що ця підтримка допоможе громадянам України в умовах нинішньої кризової ситуації, а також боротьби із коронавірусною хворобою, яка триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 30 січня було зареєстровано понад 22 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізовано 2 тис. 322 особи, померли – 78.

31 січня Ляшко заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" виявлено у 20 областях України. Кількість нових зареєстрованих випадків COVID-19 за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

Через погіршення епідситуації з 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а з 27 січня – в Рівненській області. Крім того, на Львівщині з 26 січня посилили карантинні обмеження.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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