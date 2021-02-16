На думку лікарів, сталася раптова смерть, яка збіглася з вакцинацією.

У місті Іракліон 85-річний чоловік помер через 8 хвилин після вакцинації від коронавірусу.

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На думку лікарів, сталася раптова смерть, яка збіглася з вакцинацією.

Коли літній чоловік прибув до лікарні, у нього зібрали анамнез і протипоказань до вакцинації не виявили.

Приблизно через 8 хвилин після вакцинації чоловік втратив свідомість. Лікарі намагалися повернути його до життя. Чоловік опритомнів на п'ять хвилин і знову втратив свідомість.

Медики боролися за його життя близько 50 хвилин, але врятувати не змогли.

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Автор: Людмила Жерновська