У місті Іракліон 85-річний чоловік помер через 8 хвилин після вакцинації від коронавірусу.
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На думку лікарів, сталася раптова смерть, яка збіглася з вакцинацією.
Коли літній чоловік прибув до лікарні, у нього зібрали анамнез і протипоказань до вакцинації не виявили.
Приблизно через 8 хвилин після вакцинації чоловік втратив свідомість. Лікарі намагалися повернути його до життя. Чоловік опритомнів на п'ять хвилин і знову втратив свідомість.
Медики боролися за його життя близько 50 хвилин, але врятувати не змогли.
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