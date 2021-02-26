В області вже завтра можуть ввести "червону" зону.

У Чернівецькій області, яка вже завтра може потрапити в «червону» зону через погіршення ситуації з коронавірусом, розглядають доцільність введення карантину вихідного дня.

Як заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, завтра МОЗ може скликати засідання Національної комісії ТЕБ і НС для посилення карантинних обмежень у Чернівецькій області.

"Тому що це вже буде третій день, коли індикатори в Чернівецькій області три дні поспіль перевищуватимуть норми. Що буде підставою для оголошення в області червоного рівня епідеміологічної небезпеки", - заявив він.

Нагадаємо, регіони вводять "червону" зону, якщо хоча б два з п'яти показників перевищуватимуть норму три дні поспіль. Йдеться про такі показники:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більш ніж на 65%;

понад 60 госпіталізацій з 19 на 100 000 населення протягом семи днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на 50% за тиждень;

менш як 300 ПЛР-тестів за сім днів на 100 000 населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих понад 20%.

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Своєю чергою, як заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, рішення про введення карантину вихідного дня місцева влада прийме сьогодні.

"Через півгодини засідатиме наша комісія ТЕБ і НС. Ми будемо розглядати можливість введення карантину вихідного дня або повноцінних обмежувальних заходів з понеділка, які відносяться до "червоної" зони", - розповіла вона.

Водночас, за словами Гусак, область закривати не будуть.

МОЗ повідомило, що за минулу добу в Чернівецькій області виявили 638 випадків коронавірусу.

Адаптивний карантин в Україні: деталі

В Україні 24 лютого почав діяти адаптивний карантин з поділом на "кольорові" зони. Обмеження триватимуть як мінімум до 30 квітня.

Адаптивний карантин: що це означає

Він передбачає поділ країни на зони різного кольору залежно від епідемічної ситуації. Територія України буде розділена на різні зони - від "зеленої" з найм'якшими обмеженнями до "червоної" зі строгими заборонами.

"Колір" кожного регіону залежить від завантаженості ліжок в лікарнях, кількості тестів на COVID-19, випадків зараження коронавірусом і динаміки зростання захворюваності.

У "червоній" зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька області, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу.

Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області, згідно з даними МОЗ, виявилися у "помаранчевій" зоні карантину.

Інші області України, а також Київ потрапили в "жовту" зону карантину.

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Які обмеження діятимуть у кожній із зон

"Зелений рівень" буде встановлено по всій Україні при рівні захворюваності на ГРВІ та грип як мінімум в 13 областях не вище 50% епідпорогу, а також при коефіцієнті виявлених випадків COVID-19 не вище 5%. На цей час в Україні немає "зелених" зон.

"Жовта" зона автоматично вводиться для всієї України. Обмеження в регіонах "жовтої" зони будуть досить м'якими:

діє масочний режим в транспорті і закритих приміщеннях;

масові заходи дозволені за умови наповненості залу не більше, ніж наполовину, і при виділенні 4 квадратних метрів простору для однієї людини;

кінотеатри можуть працювати з наповненістю залу не більше, ніж на половину, і дотриманням шахового порядку місць;

дозволена робота навчальних закладів;

заклади харчування можуть працювати до 24 годин;

громадський транспорт буде перевозити пасажирів у кількості сидячих місць;

дозволена робота спортзалів, басейнів і фітнес-клубів.

В регіонах "помаранчевої" зони діють такі ж заборони, як і в "жовтій". Цей рівень свідчить про небезпечну епідемічну ситуацію в регіоні та наближення до червоної зони. Помаранчевий колір регіон отримає при появі однієї з ознак погіршення ситуації з коронавірусом. Наприклад, при зростанні госпіталізацій на більш ніж 50% за тиждень або завантаженості ліжок з киснем на більш ніж 65%.

"Червоні" зони матимуть найсуворіші обмеження:

заклади харчування працюватимуть тільки на винос і в режимі доставки;

буде заборонена робота розважальних і культурних закладів (у тому числі театрів і кіно) і ТРЦ;

дозволена робота тільки продовольчих ринків, магазинів, аптек і ветеринарних аптек;

фітнес-клуби, спортзали та басейни не працюватимуть;

дитячі садки та початкові класи у школах прийматимуть дітей, решту навчальних закладів переведуть на дистанційне навчання.

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Автор: Леся Лещенко