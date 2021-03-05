Останніми днями на Закарпатті фіксують найбільшу цифру осіб, які мають підтверджений діагноз коронавірусної інфекції.

Регіональна комісія з ТЕБ та НС вводить в окремих населених пунктах Закарпатської області додаткові обмеження у зв'язку із критичною ситуацією, яка склалася через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Закарпатської ОДА.

Зазначається, що сьогодні на Закарпатті фіксують найбільшу цифру осіб, які мають підтверджений діагноз коронавірусної інфекції. За минулу добу медики діагностували у 748 закарпатців COVID-19.

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«Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Враховуючи тенденцію останніх днів у наших медичних закладах не залишиться жодного вільного ліжка. Попереду вихідні. Нам терміново потрібно розірвати цей ланцюг інфікування!» - зазначив голова ОДА Анатолій Полосков.

Як зазначив керівник Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака, кандидат медичних наук Юрій Яцина, Закарпатська область через погіршення ситуації з коронавірусом виявилася на порозі потрапляння в "червону" зону карантину.

За його словам, кількість хворих постійно зростає, а місця в лікарнях поступово закінчуються. Наприклад, тільки на кисневої терапії в закарпатських лікарнях перебувають 110 хворих. Разом з тим вже починає не вистачати лікарів.

Відповідно до прийнятого рішення регіональною комісією ТЕБ та НС вводяться наступні обмежувальні заходи:

робота закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та замовлення на виніс);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

1. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких - призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

2. торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

3. провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

4. виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

5. провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;

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приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Коронавірус в Україні: адаптивний карантин

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17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року та встановив його адаптивну модель з чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України буде продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлено в цілому в країні або на території окремих регіонів "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівні епідемічної небезпеки.

26 лютого обласна комісія ТЕБ та НС вирішила з 27 лютого посилити карантинні обмеження в Чернівецькій області. Згідно з рішенням, з 27 лютого по 9 березня включно в області заборонена робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки; навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти; розважальних центрів. Також не дозволяється проводити масові заходи.

Крім того, посилений карантин уже введено з 22 по 28 лютого на Івано-Франківщині. У регіоні діють обмеження "червоної зони", громадський транспорт працює в режимі спецперевезень. Також на Івано-Франківщині створено 16 блок-постів для запобігання поширенню коронавірусу.

"Укрзалізниця" з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у цьому регіоні.

3 березня у Житомирській області запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Денис Прядко