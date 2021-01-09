Заборонено приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам, а також проводити масові, культурні та розважальні заходи.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав, що під час посилених карантинних заходів, які триватимуть з 8 по 24 січня включно, дозволяється робота історико-культурних заповідників, релігійних установ та готелів.

Про це він написав у Telegram-каналі.

«Робота історико-культурних заповідників дозволена»,- зауважив міністр і порадив обов’язково скористатися нагодою та прогулятися.

Також, додав він, дозволена робота релігійних установ, проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (з дотриманням карантинних обмежень на репетиціях), виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроектів, кліпів тощо (з дотриманням карантинних обмежень на майданчику).

Не забороняється також робота готелів, зокрема, можуть працювати заклади харчування та інші місця харчування при готелях з 6-ї до 11-ї години ранку, а за замовленням клієнтів в готельний номер – цілодобово.

Дозволено працювати організаціям гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території.

Водночас заборонено приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам, а також проводити масові, культурні та розважальні заходи.

Локдаун в Україні

8 січня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.

Посилені заходи набули чинності з 00:00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.

Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.

Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.

Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.

Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.

Непродовольчі ринки будуть закриті.

Обмеження на торгівлю в карантин

Під час посилення карантину дозволені:

торгівля продовольчими товарами;

робота аптек и ветаптек;

робота медзакладів;

продаж засобів гігієни, засобів зв'язку, корму для тварин.

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Автор: Світлана Закелова