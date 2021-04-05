Професор Сергій Дубров розповів про особливості постковідного синдрому у пацієнтів.

Постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів від початку захворювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров.

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За словами Дубова, вже існує визначення постковідного синдрому, який може тривати 12 і більше тижнів від початку захворювання. Симптоми синдрому можуть проявлятися з боку будь-якої системи - дихальної, серцево-судинної, нервової.

Також він додав, що найтиповішими є зміни у респіраторній системі. Досить часто ці зміни мають субтотальний і навіть тотальний характер. Пацієнти тривалий час потребують допоміжної респіраторної підтримки, навіть коли вірус в їх організмі вже не розмножується, а ПЛР-тест є негативним.

За словами Дубова, дещо рідше виникають ускладнення у вигляді міокардиту. При цьому він зазначив, що в Україні частота таких ускладнень є невеликою у порівнянні з іншими країнами, зокрема в Китаї ускладнення у вигляді міокардиту зафіксовано у 7-23% осіб, які перехворіли на COVID-19.

Крім того, типовим ускладненнями є неврологічні розлади та слабкість, які тривають декілька тижнів після захворювання, навіть у випадку нетяжкого його перебігу.

За словами Дубова, досить часто трапляються когнітивні розлади: порушення пам’яті, функцій вищої нервової системи.

Також він додав, що на сьогодні не існує чітких рекомендацій щодо медикаментозного лікування постковідного стану.

«Більшість рекомендацій США і ЄС зводяться до відновлювальної терапії – фізична реабілітація, повноцінне харчування, нормальний сон», - сказав професор.

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Автор: Дмитро Хилюк