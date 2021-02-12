Пік повторної захворюваності епідеміолог прогнозує на осінь.

Українці в другій половині поточного року почнуть масово хворіти на коронавірус по другому разу.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив епідеміолог Андрій Александрін.

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"Дослідження показують, що у людей, які перехворіли на коронавірус, є антитіла, і їх вистачає на термін від 6 до 9 місяців. Також ми знаємо, що на даний момент близько 50% населення вже зустрілося з COVID-19. Не 1-2 млн, як говорить офіційна статистика, а десь 19 млн. Але цього імунітету вистачить до осені. Якраз через півроку люди масово почнуть хворіти на COVID-19 по другому колу", - прогнозує він.

Він також пояснив, чому вважає, що коронавірусом вже перехворіла половина населення України.

"За офіційною статистикою, від кількості виявлених більше 60% піддаються госпіталізації. Це важливий момент. У нас госпіталізують із середньою і важкою формою. У той же час в США госпіталізації піддається не більше 3,5% від усіх виявлених. У Великобританії - не більше 4%. Якщо ми порахуємо пропорції, то і вийдемо на цифру, що в Україні перехворіло приблизно 19 млн осіб", - заявив він.

Влада, за його словами, з цієї причини повинна забезпечити вакцинацію всіх громадян країни до осені.

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Автор: Юрій Годован