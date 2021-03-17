За даними медиків, таких випадків в Україні небагато.

В Україні фіксують випадки повторного захворювання на коронавірус, проте кількість таких пацієнтів дуже невелика.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що точну кількість таких хворих назвати не можуть, оскільки для цього треба проводити генетичні дослідження. В Україні їх не роблять.

Причини повторного зараження коронавірусом

Однією з причин можуть стати індивідуальні особливості імунної системи людини. Також грають важливу роль супутні хвороби. За даними медиків, у деяких пацієнтів формується маленька кількість і антитіл, і клітин пам'яті. Саме такі люди можуть повторно захворіти на коронавірус.

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"Це менше одного відсотка. 83% людей, які перенесли коронавірус, мали нейтралізуючі антитіла через чотири-шість місяців. У частини людей знижуються антитіла, а тому вони через якийсь час стають вразливими", - розповіла лікарка-імунологиня Алла Волох.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ кажуть, що період між першим і другим зараженням коливається від двох до восьми місяців. Від того, наскільки людина важко перехворіла, залежить рівень антитіл. Якщо була легка форма, то він буде нижчий, каже директор ЦГЗ Роман Родина.

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Автор: Юрій Годован