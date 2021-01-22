Глава МОЗ зазначив, що вдруге хвороба проходить важче.

В Україні порахують кількість повторних випадків зараження коронавірусом, оскільки їх стає більше.

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Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", пише Сегодня.

"Мова вже йде про сотні таких випадків (повторного зараження COVID-19). Особливо люди, які захворіли на початку епідемії, у яких падає титр антитіл. Дуже часто вони хворіють набагато важче. Багато випадків, коли такі випадки закінчуються летально", – сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що випадків третього зараження поки не зафіксовано ні в Україні, ні в світі. Це поки теоретично неможливо, адже пройшло надто мало часу з початку епідемії.

Повторне зараження COVID-19: що відомо

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Автор: УНІАН