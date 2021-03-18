Інтервал між першим та повторним інфікуванням коронавірусом може становити від 2 до 8 місяців.

В Україні за весь час пандемії офіційно зареєстровано 1 тис. 362 випадків повторного захворювання на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина.

"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в систему епіднагляду як одужалі. Через певний час у них знову було поставлено діагноз COVID-19. Станом на 16 березня таких людей було 1 тис. 362, за даними обласних лабораторних центрів, які збирають інформацію про випадки", - сказав він.

Водночас директор ЦГЗ підкреслив, що зараз немає доказів, що один і той самий штам спричинив хворобу. "Але це означає, що, якщо людина перехворіла і пройшов певний час після хвороби, то вона не може захворіти повторно", - наголосив Родина.

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За його словами, загалом в країні за весь час пандемії зареєстровано близько 1,2 млн одужалих, і серед них 1 тис. 362 – це повторні випадки.

Він зазначив, що інтервал між випадками захворювання коливається. "Цей проміжок часу коливався від 2 до 8 місяців", - сказав керівник ЦГЗ.

Щодо тривалості імунітету, коли йдеться про гарантований період, що людина не захворіє, то за словами Родини, наразі науково це ще не встановлено.

"Зверну увагу, що не існує зараз такого титру антитіл або, як ми кажемо, концентрації антитіл, згідно з якою ми можемо сказати, що людина захищена або не захищена. У цьому плані ще ведуться дослідження... Тобто коли людина каже, що в неї є антитіла, це не означає, що вона абсолютно захищена одразу і зараз, тому що наука зараз не знає, які є титри антитіл для того, щоб убезпечити на 100% або на якийсь певний відсоток людей від зараження SARS-CoV-2", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 504 тис. 076 осіб, одужали – 1 млн 244 тис. 190 осіб.

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Автор: Інна Андаліцька