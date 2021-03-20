Прем’єрка Норвегії відсвяткувала ювілей у великому колі родини усупереч карантину. Громадяни вже закликали політика подати у відставку.

Поліція Норвегії розслідує можливе порушення карантину прем’єром країни Ерни Солберг, яка відсвяткувала свій день народження.

Про це пише The Guardian.

Глава норвезького уряду зібрала членів сім’ї на гірськолижному курорті в день свого 60-річчя усупереч чинним правилам суворого карантину в країні.

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«На тлі інформації у пресі, а також власних заяв прем’єр-міністра поліція вирішила почати розслідування у зв’язку з можливим порушенням законодавства про інфекційні захворювання», – цитує видання повідомлення правоохоронців.

Потім справу розглянуть у прокуратурі на предмет можливої правової санкції.

Що трапилось

13 членів сім’ї Солберг обідали у ресторані 25 лютого (діючі карантинні правила в Норвегії дозволяють приватне відвідування громадського закладу не більш як 10 громадянам), тоді як сама прем’єрка перебувала в лікарні через проблеми з зором.

Наступного дня вона та її родичі порушили іншу рекомендацію, запросивши 14 людей поїсти суші в квартирі політика. Інформація викликала справжнє обурення серед норвежців. Дехто закликав Солберг подати у відставку.

У четвер Солберг опублікувала в Facebook вибачення через сімейні посиденьки у період пандемії, підтвердивши інформацію ЗМІ про відзначення свого дня народження попри карантин.

"Мені шкода, що моя родина і я порушили правила карантину, цього ніколи не мало б статися. Ми, звісно, повинні були дотримуватися усіх рекомендацій, про які я просила й вас. Я особливо переймаюся за тих громадян, яким довелося скасувати те, чого вони з нетерпінням чекали: дня народження, зустрічі з однокласниками, друзями чи інших важливих подій", – написала вона.

Солберг зізналася, що помилилася, і просить вибачення.

Видання зауважує, що, крім юридичних наслідків, чинну главу норвезького уряду можуть чекати й політичні, оскільки країна готується до проведення виборів у вересні.

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Автор: Яна Ставська