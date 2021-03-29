В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград вважає, що при вакцинації від СOVID-19 не можна використовувати другу дозу препарату іншого виробника.

Про це вона сказала на прес-конференції.

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На запитання: «Чи можна отримати другу дозу вакцини іншого виробника?», Виноград відповіла: «Думаю, що ні. Я не маю такої інформації про можливість використання іншої за типом вакцини».

Вона зауважила, що у світі спостерігається нестабільність в поставках вакцин, а тому питання використання другої дози препарату іншого виробника є актуальним.

За її словами, у попередні роки були випадки використання однотипних вакцин різних виробників.

«Але сьогодні будемо говорити про дві зовсім різні за типом вакцини, які є реально в Україні – CoviShield та CoronaVac. Це різні за типом вакцини», – додала епідеміолог.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

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Автор: Надя Пришляк