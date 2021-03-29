Завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград вважає, що при вакцинації від СOVID-19 не можна використовувати другу дозу препарату іншого виробника.
Про це вона сказала на прес-конференції.
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На запитання: «Чи можна отримати другу дозу вакцини іншого виробника?», Виноград відповіла: «Думаю, що ні. Я не маю такої інформації про можливість використання іншої за типом вакцини».
Вона зауважила, що у світі спостерігається нестабільність в поставках вакцин, а тому питання використання другої дози препарату іншого виробника є актуальним.
За її словами, у попередні роки були випадки використання однотипних вакцин різних виробників.
«Але сьогодні будемо говорити про дві зовсім різні за типом вакцини, які є реально в Україні – CoviShield та CoronaVac. Це різні за типом вакцини», – додала епідеміолог.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.
- В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.
- Провал вакцинації: в Україні за добу щеплення проти COVID-19 отримали лише півтори тисячі осіб
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