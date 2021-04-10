Міністерство охорони здоров’я вранці 10 квітня оновило перелік карантинних зон України.
Згідно з опублікованими на сайті МОЗ даними, до жовтого рівня епіднебезпеки офіційно відійшла Івано-Франківська область, яка тривалий час перебувала у «червоній зоні». Наразі в цій зоні Прикарпаття та Херсонська область.
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Водночас у «червоній зоні» перебувають 11 областей – Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області, а також Київ.
У «помаранчевій» – 11 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Черкаська області.
«Зелених» зон в Україні немає від початку переходу на адаптивний карантин.
Тоді як напередодні міністр Кабміну Олег Немчінов заявляв, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити "червоний" рівень у Харківській області та скасувати його в Івано-Франківській.
На пом’якшення обмежень в Івано-Франківській області одразу ж відреагувала українська залізниця. В компанії погодилися відновити продаж квитків на поїзди до західного регіону.
Карантин на Прикарпатті через високі показники захворюваності коронавірусом та кількістю госпіталізацій діяв з 22 лютого. З 25 лютого в області заборонили приміські та міжобласні перевезення.
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