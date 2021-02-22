В Івано-Франківській області фіксують понад 600 нових випадків інфікування COVID-19 щодня

Відсьогодні в Івано-Франківській області вводиться так звана "червона зона" карантину у зв'язку зі спалахом COVID-19 в регіоні. Жорсткі обмеження діятимуть як мінімум до 28 лютого.

Так, в області введені наступні обмеження:

закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на виніс;

розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу;

забороняється проведення культурних і релігійних заходів;

школярі 5-11 класів також продовжать навчатися дистанційно.

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Водночас:

школи для дітей 1-4 класів та дитячі садки працюють у звичайному режимі;

транспорт продовжує працювати;

промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.

Як повідомляє ТСН.Ранок, у регіоні фіксують понад 600 нових випадків інфікування COVID-19 щодня, через що лікарні в області переповнені. Тому хворих вже почали приймати у сусідній Львівській області. Зараз йде підготовка мобільного госпіталю в Богородчанському районі. У медзакладі більше сотні ліжок, які забезпечені киснем. Крім того, є апарати штучної вентиляції легенів. Перших пацієнтів там приймуть через тиждень.

У трьох районах області, де найбільше хворих, на дорогах встановили понад півтора десятки блокпостів.

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На них правоохоронці та медики будуть:

контролювати дотримання карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень;

проводити температурний скринінг;

при необхідності перевіряти документи;

проводити роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину і закликати громадян обмежити пересування і виїжджати тільки за крайньої потреби.

У разі виявлення ознак захворювання людей будуть направляти в медичні установи.

У цілодобовому режимі працюватимуть 5 карантинних пунктів:

Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калуське шосе);

Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька);

С. Черніїв (Автошлях Т0906);

С. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);

С. Яблуниця, Надвірнянський район (Автошлях Н-09).

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Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21: 00, а саме:

с. Драгомирчани (автошлях Н-09);

Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вул. Тисменицька);

с. Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);

с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);

с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);

с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);

с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);

с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);

с. Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);

с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);

смт. Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

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Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.

На Івано-Франківщині через зростання захворюваності на COVID-19 запроваджують жорсткий карантин та розгортають модульну лікарню.

Згідно з рішенням, відповідні обмеження діятимуть щонайменше з 22 до 28 лютого.

Станом на 20 лютого в регіоні виявили 738 нових хворих. Таким чином, область залишається лідером за добовим приростом інфікованих на коронавірус в Україні.

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Автор: Денис Прядко