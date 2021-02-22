Відсьогодні в Івано-Франківській області вводиться так звана "червона зона" карантину у зв'язку зі спалахом COVID-19 в регіоні. Жорсткі обмеження діятимуть як мінімум до 28 лютого.
Так, в області введені наступні обмеження:
- закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на виніс;
- розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали повинні припинити роботу;
- забороняється проведення культурних і релігійних заходів;
- школярі 5-11 класів також продовжать навчатися дистанційно.
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Водночас:
- школи для дітей 1-4 класів та дитячі садки працюють у звичайному режимі;
- транспорт продовжує працювати;
- промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.
Як повідомляє ТСН.Ранок, у регіоні фіксують понад 600 нових випадків інфікування COVID-19 щодня, через що лікарні в області переповнені. Тому хворих вже почали приймати у сусідній Львівській області. Зараз йде підготовка мобільного госпіталю в Богородчанському районі. У медзакладі більше сотні ліжок, які забезпечені киснем. Крім того, є апарати штучної вентиляції легенів. Перших пацієнтів там приймуть через тиждень.
У трьох районах області, де найбільше хворих, на дорогах встановили понад півтора десятки блокпостів.
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На них правоохоронці та медики будуть:
- контролювати дотримання карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень;
- проводити температурний скринінг;
- при необхідності перевіряти документи;
- проводити роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину і закликати громадян обмежити пересування і виїжджати тільки за крайньої потреби.
У разі виявлення ознак захворювання людей будуть направляти в медичні установи.
У цілодобовому режимі працюватимуть 5 карантинних пунктів:
Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калуське шосе);
Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька);
С. Черніїв (Автошлях Т0906);
С. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);
С. Яблуниця, Надвірнянський район (Автошлях Н-09).
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Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21: 00, а саме:
с. Драгомирчани (автошлях Н-09);
Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вул. Тисменицька);
с. Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);
с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);
с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);
с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);
с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);
с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);
с. Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);
с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);
смт. Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).
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Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області
- В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.
- На Івано-Франківщині через зростання захворюваності на COVID-19 запроваджують жорсткий карантин та розгортають модульну лікарню.
- Згідно з рішенням, відповідні обмеження діятимуть щонайменше з 22 до 28 лютого.
- Станом на 20 лютого в регіоні виявили 738 нових хворих. Таким чином, область залишається лідером за добовим приростом інфікованих на коронавірус в Україні.
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