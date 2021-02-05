За даними Східної правозахисної групи, таких людей станом на 4 лютого – 27, проте їх кількість постійно зростає.

На окупованій частині Луганської області людям, які відмовляються від вакцини російського виробництва, погрожують звільненням.

Як повідомляє Східна правозахисна група з посиланням на свої джерела, в окупованих Красному Лучі, Антрациті й Лутугине зафіксовані перші відмови місцевого населення вакцинуватися російським препаратом «Спутник V».

Відзначається, що всі відмовники - це «бюджетники». Зокрема, лікарі «швидкої допомоги», медичні сестри, співробітники так званої «народної міліції», працівники міських організацій.

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Загалом, за даними правозахисників, таких людей станом на 4 лютого - 27, проте їх кількість постійно зростає.

«На тих, хто відмовився від вакцинації, адміністрація установ тисне. Працівникам медичної служби - погрожують невиплатою премії і надбавок за роботу з COVID-19, а також обіцяють не госпіталізувати, якщо раптом працівник, який відмовився, захворіє на COVID-19. Для співробітників «народної міліції» - звільнення, відправка на передову, а для співробітників місцевих адміністрацій - звільнення, несплата лікарняного листка в разі захворювання COVID-19», - сказано в повідомленні.

Що відомо про російську вакцину

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку й ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: Антоніна Доломанжи