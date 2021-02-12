Міністр пов'язав вакцинацію з мораллю.

Українців не будуть примусово вакцинувати від коронавірусу - це не передбачено діючим законодавством.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише "Сьогодні".

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Вакцинація від коронавірусу, каже міністр, - це чисто моральні речі.

"Але з точки зору, якщо людина має, наприклад, велику кількість контактів, тобто він на своїй роботі багато контактує, він, захворівши, може потенційно наражати на небезпеку інших людей. Мабуть, це чисто моральні речі, які треба використовувати", – заявив Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

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Автор: Юрій Годован