За словами міністра, проводиться робота для отримання 1,5 млн законтрактованих доз.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував інформацію стосовно того, що Індія тимчасово призупинила експорт вакцин від COVID-19 CoviShield (AstraZeneca).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів під час прес-конференції на тему "Перша трансплантація нирки в найбільшій дитячій лікарні України НДСЛ "Охматдит".

"Стосовно CoviShield, я про це говорив, для того, щоб отримати постачання, ми очікуємо на дозвіл уряду Індії на експорт вакцини", - сказав він.

За його словами, проводиться робота у цьому питанні, щоб Україна отримала ті 1,5 млн законтрактованих доз.

Призупинення експорту індійської вакцини

Щеплення в Україні роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

19 березня Степанов заявив, що півтора мільйона доз CoviShield (AstraZeneca) очікують на відправлення в Україну від індійського Serum-інституту (Serum Institute of India, Інститут сироватки крові). Очікується тільки дозвіл уряду Індії.

24 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладено на певний термін.

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Парламентар зазначив, що Міністерство закордонних справ отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України.

Пізніше стало відомо, що Індія призупинила експорт вакцини від COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) через внутрішній попит.

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Автор: Леся Лещенко