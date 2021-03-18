Швеція заявила, що їй потрібно кілька днів, аби ухвалити рішення.

Німеччина, Італія та Іспанія оголосили про відновлення вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca у зв'язку із заявою медрегулятора ЄС про його безпеку.

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Про це повідомляє BBC. Зазначається, що кожна країна ЄС може сама ухвалювати рішення щодо відновлення імунізації за допомогою вакцини AstraZeneca.

Швеція заявила, що їй потрібно кілька днів, аби прийняти рішення щодо вакцини.

Як повідомляє Guardian, Нідерланди та Португалія відновлять використання вакцини AstraZeneca з наступного тижня.

Рішення про відновлення імунізації препаратом також ухвалили Франція, Латвія, Литва і Кіпр.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили в низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID - 19 не пов'язані з вакцинацією.

В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

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Автор: Дмитро Захаров