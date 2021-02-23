На початку березня в Україні може погіршитися COVID-статистика. Кількість заражень за добу може зрости в середньому до 6820 випадків.
Про це йдеться в прогнозі науковців Національної академії наук України.
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Найбільші темпи поширення у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6275 (Prophet) і 5612 (SEIR-U) протягом тижня 23 лютого - 1 березня 2021 року", - йдеться в прогнозі.
Також, за даними науковців, середня кількість нових випадків протягом тижня 2-8 березня складе 6820.
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