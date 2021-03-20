Люди вийшли на акції від Болгарії до Великої Британії.

Читайте такожКарантин в Україні: Київ та Одеська область з 23 березня офіційно стають "червоними"У більшості європейських країн - від Болгарії до Великої Британії - люди вийшли на вулиці з вимогою скасувати локдаун.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Наймасовіший протест зібрався в німецькому місті Кассель. За підрахунками поліції, на вулиці вийшли від 15 до 20 тис. людей.

У Відні мітингарі влаштували ходу центром міста. А в Лондоні антикарантинний протест закінчився сутичками з поліцією - кілька тисяч протестувальники прорвали поліцейський кордон.

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Автор: Катерина Комолова