У країні тривали масові заворушення / фото REUTERS
Уряд Нідерландів продовжив нічну комендантську годину до 2 березня.
Читайте такожЛяшко розповів, коли будуть вакцинувати жителів ОРДЛОПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.
Комендантська година діє з 21:00 до 4:30 ранку. Таке рішення пов'язане з пандемією коронавірусу.
В уряді відзначають, що комендантську годину можуть скасувати раніше, якщо у ній відпаде необхідність.
Протести у Нідерландах
- Комендантську годину ввели в країні вперше з часів Другої світової. Так Уряд відреагував на попередження Національного інституту охорони здоров'я про загрозу «британського» штаму коронавірусу.
- Кілька ночей підряд у країні тривали масові заворушення. Люди розводили багаття і використовували піротехніку, жбурляли каміння і грабували магазини.
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