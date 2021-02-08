Комендантську годину ввели в країні вперше з часів Другої світової.

Уряд Нідерландів продовжив нічну комендантську годину до 2 березня.

Читайте такожЛяшко розповів, коли будуть вакцинувати жителів ОРДЛОПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Комендантська година діє з 21:00 до 4:30 ранку. Таке рішення пов'язане з пандемією коронавірусу.

В уряді відзначають, що комендантську годину можуть скасувати раніше, якщо у ній відпаде необхідність.

Протести у Нідерландах

Комендантську годину ввели в країні вперше з часів Другої світової. Так Уряд відреагував на попередження Національного інституту охорони здоров'я про загрозу «британського» штаму коронавірусу.

Кілька ночей підряд у країні тривали масові заворушення. Люди розводили багаття і використовували піротехніку, жбурляли каміння і грабували магазини.

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Автор: УНІАН