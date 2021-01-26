У сутичках з протестувальниками постраждали десятки поліцейських.

У Нідерландах вже три ночі поспіль тривають масові заворушення, спровоковані введенням нічної комендантської години для стримування епідемії коронавірусу.

Читайте такожДепутат чеського парламенту напав на спікера під час обговорення карантинних обмежень (відео)

Як повідомляє Reuters, у містах по всій країні групи людей розводять багаття і використовують піротехніку, жбурляють каміння і грабують магазини. За минулу ніч було затримано понад 180 осіб.

Комендантську годину ввели в країні вперше з часів Другої світової. Так Уряд відреагував на попередження Національного інституту охорони здоров'я про загрозу «британського» штаму коронавірусу.

Зазначається, що підрозділи поліції з щитами і кийками були задіяні в більш ніж десятку міст. Мали місце кілька сутичок протестувальників з поліцією.

В Амстердамі група молодих людей жбурляла піротехніку, била вікна магазинів і атакувала поліцейську вантажівку.

У Роттердамі в масових заворушень постраждали 10 поліцейських. Там протестувальники влаштували погром у центрі міста, затримано понад 60 осіб.

За три дні заворушень у Нідерландах було затримано понад 470 осіб. Поліція застосовує водомети і кінні підрозділи.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров