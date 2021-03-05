За словами головного санлікаря України, незначне підвищення температури або застуда не є протипоказанням до вакцинації, у цей період щеплення робити можна, але після консультації з лікарем.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко виголосив перелік медичних протипоказань до проведення щеплень від COVID-19 вакциною CoviShield (AstraZeneca).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на онлайн-брифінгу в Києві.

За його словами, наразі в інструкції до препарату CoviShield (AstraZeneca) як протипоказання до проведення вакцинації визначається підвищена чутливість до активного фармацевтичного складника вакцини, що зазначений в інструкції виробника.

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Також протипоказанням є наявність супутніх захворювань, які супроводжуються значним підйомом температури, зокрема лихоманки. Водночас незначне підвищення температури або застуда не є протипоказанням до вакцинації, у цей період щеплення робити можна, але після консультації з лікарем.

Протипоказанням є також тромбоцитопенія або порушення згортання кровіі ослаблений імунітет.

Ляшко наголосив, що вакцинація проти COVID-19 є добровільною та безоплатною.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: Костянтин Гончаров