Коронавірус в Україні / фото УНІАН
У Міністерстві охорони здоров'я змінили протокол лікування коронавірусної хвороби COVID-19.
Читайте такожОприлюднено графік поставок COVID-вакцин: коли та скільки отримає УкраїнаВідповідний наказ опублікований у вівторок, 6 квітня, на сайті міністерства.
Про головні зміни в протоколі розповіла провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.
Зокрема, зміни торкнулися:
- застосування препарату «Тоцилізумаб» (одноразове введення).
- призначення глюкокортикоїдів (дози можуть бути збільшені при погіршенні клініко-лабораторних даних пацієнта).
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