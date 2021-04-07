Про внесені зміни розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська.

У Міністерстві охорони здоров'я змінили протокол лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожОприлюднено графік поставок COVID-вакцин: коли та скільки отримає УкраїнаВідповідний наказ опублікований у вівторок, 6 квітня, на сайті міністерства.

Про головні зміни в протоколі розповіла провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, зміни торкнулися:

застосування препарату «Тоцилізумаб» (одноразове введення).

призначення глюкокортикоїдів (дози можуть бути збільшені при погіршенні клініко-лабораторних даних пацієнта).

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Автор: Катерина Шварц