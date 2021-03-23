Яку саме вакцину йому ввели, невідомо.

У Кремлі заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін прищепився від COVID-19 та відчуває себе добре. При цьому не повідомляється, яку саме вакцину йому ввели.

Читайте такожЄвропейському Союзу не потрібна російська вакцина Sputnik V - єврокомісарПро вакцинацію Путіна заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

«Путін прищепився від коронавірусу. Почуває себе добре. Завтра у нього повноцінний робочий день», - сказав Пєсков.

Напередодні, 22 березня Путін на нараді з виробниками вакцин заявив, що зробить щеплення від COVID-19. Пєсков тоді повідомив, що вакцинація пройде не публічно.

Путін прищепився від COVID-19: реакція мережі

Користувачі месенджерів і соціальних мереж скептично поставилися до новини про вакцинацію Путіна:

«Докази де?», «А де відео?», «А де онлайн-трансляція?», «Вітамінку вколов, 100%», «Як завжди, брехня», «Не вірю», «Путіна сильно поважаю, але думаю вкололи вітамінки», «Сумнівна інформація», «Та по-любому морфіну собі жахнув, і далі буде керувати», «Чекаємо на побочку».

Багато хто цікавився, якою вакциною прищепився Путін:

«Питання, якою вакциною?», «Індійську у сусідів випросив», «А де 100% факти, що він зробив саме «Супутник?».

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Автор: Катерина Шварц