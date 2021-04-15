За словами голови комітету ВР з питань здоров'я нації, максимальна увага на дотримання правил карантину повинна залишатися головним пріоритетом.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що окремі регіони, зокрема, Київ, Київська та Житомирська області, занадто довго залишаються у "червоній" зоні через масове порушення правил карантину.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 14 квітня ввечері.

"Головна причина того, що регіони занадто довго залишаються у "червоній" зоні – масове порушення правил карантину", - заявив він.

Радуцький зауважив, що два тижні тому на засіданні комітету з питань здоров'я нації депутати заслухали керівництво Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

14 квітня комітет продовжив аналізувати ситуацію в регіонах щодо заходів з боротьби з пандемією та вакцинації та запросив до спілкування керівництво ще трьох регіонів – Києва, Київської та Житомирської областей.

"Усі регіони доволі тривалий час перебувають у "червоній" карантинній зоні. Епідемічна ситуація за основними показниками залишається важкою. Рівень завантаженості ліжок на Житомирщині складає 65%, на Київщині – 69%, у столиці – 75%", - наголосив він.

Радуцький зазначив, що, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 1 квітня у Житомирській області урядова комісія проінспектувала 6 населених пунктів та декілька лікарень. Члени комісії побачили порушення карантину суб’єктами господарювання, ігнорування громадянами маскового режиму.

"Я особисто як мешканець Київської області звертався до голови Київської Обласної державної адміністрації: майже всі ресторани вздовж Житомирської траси продовжуються працювати, ігноруючи вимоги "червоної" зони", - зауважив він.

Радуцький нагадав, що 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій у Києві прийняла рішення про продовження жорстких карантинних обмежень до 30 квітня. Одна з головних причин – масове порушення карантинних заходів.

Він зазначив, що нещодавно у Києві поліція перевірила понад 3 тис. закладів, склала 160 протоколів про порушення.

"В цілому хочу відзначити роботу працівників Національної поліції з контролю за дотриманням карантинних обмежень. Водночас Держспоживслужба повинна посилити роботу в цьому напрямку", - додав він.

За його словами, у цілому епідеміологічна ситуація в країні наразі стабілізувалася, хоча динаміка госпіталізації пацієнтів все ще залишається на високому рівні. А Національна академія наук прогнозує, що показник летальних випадків на добу продовжить зростати ще тиждень.

"Це значить, що час розслаблятись ще не настав. Максимальна увага на дотримання правил карантину повинна залишатись нашим пріоритетом", - підкреслив депутат.

Коронавірус в Україні

Протягом минулої доби в Україні було зареєстровано 16 тис. 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 903 тис. 765 осіб. Одужали 1 млн 453 тис. 766 осіб. ПЛР-тестувань проведено 8 млн 822 тис. 097. Летальних випадків було зареєстровано 38 тис. 658.

Новини України та світу на ранок 15 квітня

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Автор: Костянтин Гончаров